Rapina in un supermercato, arrestati due cittadini stranieri

Intorno alle ore 23 di lunedì due cittadini stranieri entrano in un supermercato di via Stradella, zona Madonna di Campagna. I due uomini, di nazionalità marocchina, si aggirano per qualche minuto tra gli scaffali e dopo poco si dirigono verso l’uscita.

Il vigilantes in servizio presso l’esercizio commerciale nota che i due individui, nel camminare, portano una mano al basso ventre come a voler sorreggere qualcosa e, intuendo che potessero occultare della merce, chiede loro di mostrare cosa abbiano sotto i pantaloni. In un primo momento i due cittadini negano di avere addosso qualcosa, per poi tirare fuori una bottiglia di vino rosso ed una di vino liquoroso.

Vista la scena un dipendente del supermercato allerta gli agenti della Polizia di Stato. I due uomini a quel punto tentano la fuga ma il vigilantes riesce a guadagnare rapidamente l’uscita, inserendosi tra loro e la porta.

L’arrivo della Squadra Volante porterà all’arresto dei due individui per rapina aggravata.