Maurizio D’Amico nuovo direttore della Cardiologia dell’Asl TO5

La Cardiologia dell’Asl TO5 ha un nuovo Direttore. E’ Maurizio D’Amico, nato a Susa nel settembre del 1960, si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1986 all’Università degli Studi di Torino. Nel 1994 ha conseguito la specializzazione in Cardiologia.

Dal giorno della specializzazione in avanti, ha sempre prestato servizio per l’Azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino anche quando questa è’ stata accorpata divenendo Città della Salute. Il suo ultimo incarico, in ordine di tempo è stato quello di Responsabile della “Struttura semplice di Emodinamica”, incarico che esercita a tutt’oggi.

Svolge attività quotidiana di Tutor rivolta a tutti gli specializzandi in turno preso il laboratorio di Emodinamica e Cardiologia interventistica. Qui, in qualità di responsabile del Laboratorio Unificato di Emodinamica e Cardiologia interventistica ha predisposto percorsi di formazione continua delle varie figure professionali afferenti la sala, valorizzando le differenti competenze del personale in organico in clima organizzativo e collaborativo rivolto all’interno e alle altre strutture aziendali o extra aziendali afferenti al servizio.

Ha al suo attivo numerose partecipazioni a corsi di formazione nazionali e internazionali. Il suo è un incarico quinquennale e prenderà servizio il prossimo 1 gennaio 2020.

Il benvenuto e gli auguri di buon lavoro sono del Direttore generale Massimo Uberti: “Diamo il benvenuto al dr D’Amico , cardiologo di grande esperienza e competenza, che sono certo saprà continuare il percorso di crescita della Cardiologia dell’Asl TO5, avvenuto negli anni scorsi e saprà valorizzare le ottime competenze presenti nella Struttura che si avvia a dirigere”.

Grande disponibilità mostra il Dr Maurizio D’Amico: “Mi appresto ad iniziare questo percorso con grande soddisfazione ed orgoglio. Mi auguro che la mia esperienza lavorativa pregressa possa contribuire ad accrescere le competenze e le professionalità della struttura che mi accingo a dirigere, migliorando ulteriormente la qualità del servizio fornito al nostro territorio''.