La segretaria Cisl Annamaria Furlan a Torino: “Città che sa aprirsi al mondo, anche se ultimamente lo ha fatto poco”

“Torino è un città importante non solo per i torinesi ma per l’intero Paese, capace di aprirsi al mondo anche se ultimamente lo ha fatto poco”. Sono parole al miele con un pizzico di amaro quelle pronunciate dalla segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, che stamattina ha partecipato al Consiglio generale del sindacato Torino e Canavese.

Tanti i temi affrontati, nazionali e locali come la “Vertenza Torino” promossa da Cisl, Cgil e Uil per interrogarsi sulla delicata situazione economica che sta vivendo un’area a forte vocazione manifatturiera qual è quella torinese. "Mi sembra che non ci sia la giusta attenzione verso il nord ovest - ha detto Furlan - che con le sue imprese, il suo assetto industriale, la sua capacità di innovazione può davvero incidere in modo positivo sul Pil e sull’economia del Paese. Qui vi sono grandi eccellenze che vanno valorizzate ma anche innovate, attraverso investimenti su innovazione, ricerca e formazione”.