Anziana investita da un'automobile mentre getta la spazzatura: in codice rosso in ospedale

Grave incidente questa mattina in via Ceva. Erano circa le 9 quando una donna di 87 anni è stata investita da un'automobile. Si tratta di un veicolo Fiat Panda guidato da un 33enne che, mentre stava effettuando manovra di retromarcia, ha investito la signora che si stava avvicinando ai contenitori dei rifiuti, verosimilmente per gettare la spazzatura.



L'anziana, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe riportato un trauma cranico e le sue condizioni sono state giudicata piuttosto preoccupanti, visto che i soccorritori del 118 l'hanno immediatamente trasportata, intubata e in codice rosso, al Giovanni Bosco con una medicalizzata.