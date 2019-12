Non ce l'ha fatta la signora investita ieri mattina in via Ceva da un 33enne alla guida di una Fiat Panda.

A seguito dell'incidente, Rosina Capello è deceduta presso l'ospedale San Giovanni Bosco, dove era stata ricoverata d'urgenza. Ai famigliari della vittima sono giunte le condoglianze della Polizia Municipale di Torino, i cui agenti si erano incaricati dei rilievi del caso dopo il sinistro.