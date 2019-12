Una e-bike sotto l’albero, l’offerta di Natale per un regalo unico

Se per Natale avete un regalo importante da fare o, perché no, da farvi, è il momento giusto per acquistare una e-bike. Perché? Perché IrenGo sfodera un’offerta unica che fa bene all’ambiente e, soprattutto, alle tasche. Vediamo di cosa si tratta.

Perché scegliere una e-bike

Regalare o regalarsi una e-bike è un’idea che fa bene a sé stessi, agli altri e all’ambiente. Una e-bike, infatti, rappresenta una valida alternativa all’utilizzo dei mezzi di trasporto inquinanti o ai velocipedi stancanti.

Shimano, attraverso un recente studio, ha dimostrato che l’impiego dell’e-bike è in grado di ridurre la sudorazione fino al 300% rispetto all’uso della bicicletta tradizionale. Non è un dato trascurabile se si pensa che molte persone rinunciano alla bici come mezzo di trasporto perché vogliono evitare di arrivare a destinazione sudati e stanchi.

La riduzione di sudorazione e il mantenimento di un battito cardiaco sotto la soglia della fatica, a meno che non si stia facendo dello sport, è infatti un ottimo motivo per concedersi una e-bike. La sollecitazione muscolare c’è, ma si suda e si fatica molto meno.

Quindi largo all’ e-bike sotto i vostri alberi di Natale. Si tratta di un regalo unico, utile e condivisibile.

L’offerta e-bike di IrenGo

Ciò che vi convincerà ad acquistare una bicicletta a pedalata assistita è sicuramente il prezzo. L’offerta natalizia di IrenGo, infatti, vi permette di portare a casa un’e-bike di ottima qualità, con un design unico e a un prezzo imbattibile.

Il modello selezionato da Iren è la Armony Perugia Advance , una city bike per l’urban ride adatta a tutti. Con motore Brushless 250 Watt, cambio Shimano a 6 velocità e batteria da 468Wh, l’Armony Perugia è l’ideale per muoversi in città senza fatica. Dotata di computer di bordo per la selezione di 5 livelli di velocità, la bici può raggiungere i 25 km/h ed è in grado di garantire un’autonomia fino a 70 Km.

Dove acquistare l’e-bike IrenGo

L’e-bike è disponibile per i test ride agli sportelli di Parma, Reggio Emilia, La Spezia e Torino in via Confienza e acquistabile in tutti i punti vendita Iren Spa con uno sconto del 20% a partire dal 9 dicembre per tutto il periodo natalizio.