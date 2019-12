All'Hiroshima la comunità romena celebra l'inverno tra canti e danze tipiche

Un pomeriggio di festa interculturale per concludere l'anno nel segno della condivisione e augurarsi un felice 2020. Per la prima volta, la Circoscrizione 8 accoglie sul suo territorio le proposte del Cctir - Centro di cultura e tradizione romena, ospitando all'Hiroshima Mon Amour (via Bossoli 83) "Inno all'inverno", spettacolo di danza, musica e teatro a cura del Gruppo Folkloristico "Carpatica" di Torino e Santhià.

L'appuntamento è domenica 8 dicembre dalle ore 15.30.

Tra le esibizioni in programma, saranno diversi gli interventi danzati, elemento imprescindibile della tradizione romena, con i cosiddetti balli "delle capre" e "dei cavallini" della Bucovina, e il ballo "degli orsi" della città di Iași.

"Per la circoscrizione è un'occasione unica - afferma il coordinatore alle politiche sociali Lorenzo D'Agostino -. Speriamo di poter continuare a collaborare attivamente con il Centro, dal momento che, come è noto, la comunità romena è la prima comunità straniera in termini numerici e contribuisce a scrivere la storia della Torino del 2000".