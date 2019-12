Non solo Natale è Reale (a Stupinigi), la magia delle feste illumina Nichelino

Non solo "Natale è Reale". Dopo l'inaugurazione alla Palazzina di Caccia di Stupinigi della quarta edizione della kermesse, da alcuni giorni si sono accese le luminarie nelle principali strade di Nichelino, accendendo la voglia di festa in tutti i residenti.

Da via Torino a via XXV Aprile alla centralissima piazza Di Vittorio, è tutto uno spettacolo di luci, colori e proiezioni artistiche (realizzato grazie al contributo di Confesercenti Nichelino), capaci di incantare sia i grandi che i più piccoli. Ma questo è stato solo l'antipasto di un mese ricco di eventi. Domani, sabato 7 dicembre, aprirà la pista di pattinaggio in piazza Di Vittorio, che sarà inaugurata ufficialmente - assieme al Christmas Village - domenica alle ore 15.30, pista che resterà aperta fino al 6 gennaio 2020, richiamando appassionati e semplici curiosi non solo tra i nichelinesi. ''L'ingresso sarà gratuito ogni lunedì", ha spiegato l'assessore ai Grandi Eventi Giorgia Ruggiero.

Domenica 8 dicembre, sempre in piazza Di Vittorio, verrà aperto il Christmas Village. Fino al 22 dicembre ogni venerdì, sabato e domenica Babbo Natale sarà presente nella sua casetta in piazza. Il 6, 7, 8 dicembre è invece il weekend più dolce dell'anno: le casette accolgono le migliori boutique del cioccolato. E poi ancora tante feste di via, per un programma ricchissimo che proponiamo qui di seguito.

Dal 7 dicembre al 6 gennaio

Pista di pattinaggio - piazza Di Vittorio

Orari: dalle 15.00 alle 19.00 (dal lunedì al giovedì) – dalle 12.00 alle 22.00 (week end e festivi). Ingresso e pattini: 4 euro - gratuito tutti i lunedì.

6/7/8 dicembre

Festa del Cioccolato – ore 12.00/22.00

6/12, ore 16.00: Laboratorio del Cioccolato con Memory Tematico; ore 17.00: Parata in via Torino e via Juvarra delle Bianche Presenze. 7/12, ore 15.00: Laboratorio del Cioccolato con Memory Tematico; ore 17.00/18.00/19.00: Mabo’ Band Itinerante in via Torino. 8/12, ore 15.00: Laboratorio del Cioccolato con Memory Tematico; ore 15.45: Ylamar in concerto; ore 17.00: spettacolo comico con Max Pieroboni da Zelig e Colorado.

8 dicembre

Christmas Village - piazza Di Vittorio

ore 15.30: inaugurazione alla presenza delle autorità; con la banda musicale "G. Puccini"; presenta Andrea De Marchi. (A.I.C.P e Level Up Events).

8 dicembre – ore 9.00/19.00

Festa in via Torino

Nel tratto compreso tra le vie D'Azeglio e XXV Aprile: negozi aperti, mercatino con espositori di prodotti vari, stand associazioni di volontariato. Zampognari e street band itineranti; "Giochiamo con gli Elfi di Babbo Natale" (ore 11.00, piazza Camandona); "Nei fai's band" (canti di Natale, ore 15.30, angolo via Galimberti); ore 15.00, distribuzione di dolci (Ascom e Ass. Vetrine via Torino).

13/14/15 dicembre

Il Paese dei Balocchi – ore 12.00/22.00

13/12, ore 17.00/18.00/19.00: Magico Carillon Vivente itinerante (via Torino). 14/12, WINX Glitter Tour, ore 15.00: Laboratorio Creativo con le WINX; ore 16.00: Spettacolo delle WINX seguito da foto e autografi. 15/12, ore 15.00: Laboratorio Tematico; ore 15.30: esibizione del Coro "G.Puccini"; ore 17.00: spettacolo con Beppe Braida da Zelig e Colorado.

20 dicembre

"Nichelino Urban Lab Christmas Party al Factory"

Dalle ore 19.00: "Nichelino Urban Lab Christmas Party", con Zuli-Masta Five, Open act, Jo Vezz, Dusty records, G-Ovest, Nichelino Urban Live. Special guest: Oliver Green.

20/21/22 dicembre

Villaggio di Babbo Natale – ore 12.00/22.00

20/12, ore 16.00: Babbo Natale apre la sua casa; la vera slitta di Babbo Natale dell'800 itinerante. 21/12, ore 15.00: Babbo Natale apre la sua casa; ore 16.00: Incanto Gospel di Sherrita Duran; ore 19.00: Francisco Rojas - Mr Dyvinetz . 22/12, ore 15.00: Babbo Natale apre la sua casa; ore 16.00: spettacolo con Lupo Lucio e Re Quercia della Melevisione; ore 18.00: quizzone di Natale ed estrazione della Lotteria di Natale.

21 dicembre

Il Fantastico Mondo di via XXV Aprile

Dalle 15.30 alle 18.30: con i personaggi Frozen – Lol – Buffetta dei PJ Mask - Babbo Natale e i suoi Elfi – distribuzione gratuita di palloncini – giochi e photo fantasy Show (Pure Stile Italiano e ass. XXV Aprile).

6 gennaio – ore 9.00/19,30

Festa della Befana in via XXV Aprile

Nel tratto tra le vie Torino e Torricelli. Negozi aperti e mercatino con espositori di prodotti vari. Dalle 15.00: Trenino della Befana, truccabimbi, "A cavallo sul pony", musica e artisti di strada, gonfiabili, distribuzione dolcetti da parte del "Comitato delle Befane" (a cura Puro Stile Italiano e ass. XXV Aprile).