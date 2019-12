Lavori in corso a Moncalieri, aspettando (da gennaio) quelli per la nuova piscina

Lavori in corso a Moncalieri. Lungo la sopraelevata, ad inizio città, da qualche giorno per la potatura degli alberi, per l'asfaltatura di strada Stupinigi, ma la notizia più attesa l'ha data il sindaco Paolo Montagna: ''Terminate le operazioni di bonifica e pulizia dei locali interni e degli spazi esterni, andiamo avanti verso l’obiettivo della nuova piscina''.

''Abbiamo definito la gara d’appalto e individuato l’impresa che a gennaio 2020 inizierà i lavori nell’area di via Matilde Serao'', ha spiegato il primo cittadino, fornendo un render di quella che sarà la futura piscina e l'area verde che la circonderà. Nella città dell'astro nascente del nuoto italiano Alessandro Miressi, dopo la ingloriosa fine delle Pleiadi, tornerà finalmente a disposizione dei moncalieresi un 'palazzetto dell'acqua' degno della città.

Dopo l'Epifania partiranno infatti i lavori di ricostruzione del punto nuoto della città, ponendo fine all'emigrazione nella vicina Nichelino per tutti coloro che amano gli sport acquatici. La nuova piscina avrà vasche per grandi e piccini, parcheggi adeguati e spazi per chi vuole fare corsi e altri sport in vasca. Il Comune aveva iniziato nei mesi scorsi l'attività di pulizia esterna dell'area, togliendo rami, erbacce e le piante che non venivano potate da anni. Dopo le Feste partiranno i lavori "veri".

Intanto, in questi giorni, è in corso la potatura di oltre 3700 piante, un maxi-intervento da 900mila euro, con l'obiettivo di garantire sicurezza delle persone e della viabilità, decoro e salute del patrimonio arboreo. Mentre dalla mattina di giovedì è partita a Moncalieri l’asfaltatura di strada Stupinigi e il completamento della segnaletica orizzontale.

Il cantiere dovrebbe finire entro qualche giorno, in modo da ripristinare l’antica viabilità.