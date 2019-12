“Un Ponte per la trasformazione digitale”: grande successo per la serata organizzata da Cdo Piemonte

Uno splendido momento di incontro e confronto. Si potrebbe riassumere così il grande successo riscontrato durante la serata organizzata dalla Cdo Piemonte presso la Sala Diamante dell'Allegroitalia Golden Palace a Torino.

Imprenditori, manager e professionisti si sono ritrovati per condividere i risultati e le esperienze vissute durante il progetto "Un PONTE per la Trasformazione Digitale", ma non solo: l'occasione è servita anche per conoscere le opportunità e le iniziative offerte alle aziende nel prossimo triennio da Unioncamere e dai PID.

Durante la serata è intervenuto Antonio Romeo, responsabile nazionale della rete dei Punti Impresa Digitale delle Camere di Commercio. Il dottor Romeo ha raccontato come il progetto "Un PONTE per la Trasformazione Digitale", proposto da Cdo Piemonte e il suo DIH Digital Innovation Hub, con la partecipazione e il contributo della Camera di commercio di Torino e del suo PID, in collaborazione con Parsec Hub e Politecnico di Torino, sia stato scelto come progetto pilota a livello nazionale. Un concreto attestato di stima che certifica il valore dell'operato svolto in questi ultimi anni.

D'altra parte, solo nel passato triennio, la Cdo Piemonte è riuscita ad accompagnare oltre 60 aziende della provincia di Torino in alcuni aspetti fondamentali della digitalizzazione, diffondendo buone prassi ed eccellenze, formando Digitali Transition Manager e mentoring alle aziende, facendone beneficiare oltre 40 tra contributi, formazione e consulenze da parte di professionalità qualificate.

Dopo i saluti istituzionali del presidente di Cdo Piemonte Felice Vai e di Guido Cerrato, dirigente Camera di Commercio di Torino, sul palco della Sala Diamante sono intervenuti Monica Cosseta, direttore Cdo Piemonte, Alessio Abrami, Parsec Hub e Nicoletta Marchiandi, responsabile Settore Innovazione e Bandi Camera di Commercio di Torino. A seguire Gabriella Fantolino e Francesco Ardito hanno riportato le testimonianze della loro esperienza durante il progetto.