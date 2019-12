Domani in via Stradella “Un Natale senza spine sulla Spina”

“Un Natale senza spine sulla Spina”: è questo il nome dell'iniziativa che il comitato Quelli della Spina di Via Stradella, in collaborazione con il Tavolo di Progettazione Civica e l'assessorato all'ambiente della Città di Torino, ha organizzato nell'ambito della rassegna #AddobbaTO.

Nella giornata di domenica 8 dicembre, con ritrovo alle 14.30 in Piazza delle Fontane, andrà in scena un flash mob natalizio con relativo addobbo di alberi con decorazioni natalizie realizzate con materiale di recupero e riciclo. A seguire (dalle 17.30), in Via Cisalpino 11/a, ci sarà il concerto del coro Incanto Corale con una merenda per bambini e brindisi con panettone offerto dall'associazione Impresa e Territorio.