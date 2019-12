Il Comune di Nichelino compra otto alloggi per combattere l’emergenza casa

E’ di circa un milione di euro l’investimento fatto dal Comune di Nichelino, per acquistare otto appartamenti e destinarli alle famiglie in difficoltà.

L’idea nasce per dare risposte alla problematica dell’assegnazione delle case popolari da parte di Atc, sempre più difficili per la cronica mancanza di fondi per ristrutturare gli alloggi disponibili. L'Amministrazione, in questo senso, ha dato circa 120 mila euro per aiutare l’agenzia nei lavori di ripristino di quegli appartamenti che sono al momento vuoti.

I soldi arrivano dal Cit, consorzio intercomunale di Torino, che doveva versarli al Comune da tempo, dopo la vendita di alcuni appartamenti di sua proprietà.