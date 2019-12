Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese a Torino: "Inasprimento della pena per i pusher che tornano a spacciare"

"Al prossimo Consiglio dei ministri porró la questione dell'inasprimento della pena per chi reitera il reato di spaccio. Arrestare un pusher e ritrovarlo il giorno dopo nello stesso angolo a delinquere scoraggia i cittadini e demotiva anche le forze di polizia". Lo ha detto il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, che stamattina in prefettura ha firmato l'accordo "per la sicurezza integrata e lo sviluppo della città di Torino". "Quando i pusher vengono arrestati non possono rimanere in carcere - ha aggiunto Lamorgese - ma il giorno dopo ritrovarli nello stesso angolo a delinquere scoraggia i cittadini e demotiva anche le forze di polizia".

L'accordo firmato stamattina affronta temi importanti: dalla prevenzione della criminalità al decoro urbano, dall'inclusione sociale alle misure per lo sviluppo, con focus sulle fasce deboli. Particolare attenzione al potenziamento dell'illuminazione pubblica nei quartieri piú a rischio (in accordo con Iren) e agli sconti su Imu e Tasi per chi deciderà di installare le videocamere di sorveglianza, che saranno collegate alla rete della città, a disposizione delle forze dell'ordine. "Nessuno vuole creare un Grande fratello - spiega il prefetto Claudio Palomba - ma in alcuni quartieri ho visto piangere delle signore e quindi dobbiamo dare una risposta".

Sul tema videosorveglianza la sindaca Chiara Appendino ha poi precisato che "ci vuole equilibrio, anche se a Torino rispetto ad altre città siamo carenti". Per la prima cittadina "questo accordo prevede una serie di attività, è uno sforzo molto importante dal punto di vista economico ma dovremmo anche rivedere molti regolamenti e attuare strumenti che oggi non esistono''.





''L'intervento repressivo ci deve essere se avviene il fatto - ha aggiunto la sindaca - ma è fondamentale la prevenzione. Verranno, inoltre, istituiti i tavoli di osservazione in ogni circoscrizione, un modo per responsabilizzare i cittadini".