A Volpiano tanti appuntamenti per Natale

Il programma degli appuntamenti natalizi di Volpiano si apre con il concorso canoro "La Volpe d'Oro"; nella sala Polivalente (via Trieste 1) sabato 14 dicembre alle 20.45 si esibiscono i ragazzi, domenica 15 alle 16 i bambini.

Domenica 15 alle 9 in piazza Madonna delle Grazie viene allestito il presepe itinerante, con processione e Santa Messa; dalle 10 alle 19, in piazza XXV Aprile, mercatino di Natale con attività di animazione nel pomeriggio (con Babbo Natale, le renne e gli elfi) e i giochi gonfiabili in piazza Vittorio Emanuele II. Sempre domenica 15 dicembre, alle 21 in Sala Polivalente, si svolge la serata di premiazione delle giovani promesse sportive di Volpiano, la consegna dei riconoscimenti alle associazioni che festeggiano un anniversario significativo dalla fondazione e la consegna delle borse di studio ad alunni delle scuole secondarie di primo grado.

Domenica 22 dicembre dalle 10 alle 19, mercatino di Natale in piazza XXV aprile e, nel pomeriggio, street band per le vie del paese; in serata Concerto di Natale della Filarmonica Volpianese, alle 21 nella chiesa parrocchiale.

La Pro Loco organizza martedì 24 dicembre, al termine della Santa Messa di mezzanotte, cioccolata calda e vin brulé sul sagrato della chiesa parrocchiale, e martedì 31 dicembre il Cenone di Capodanno in Sala Polivalente con musica dell'orchestra «I nuovi smeraldi» (costo 70 euro, prenotazioni a 338.134061).

Sabato 4 gennaio, alle 21 in Sala Polivalente, spettacolo teatrale «Lo sfratto», a cura della compagnia «Il Palcoscenico».

Chiudono i festeggiamenti, lunedì 6 gennaio, la Befana Alpina, con ritrovo alle 9 al monumento degli Alpini, e la «Tombola dei ragazzi» organizzata dalla Pro Loco alle 15 in Sala Polivalente.

Durante le festività sono visitabili l'undicesima "Mostra dei Presepi» allestita dall'associazione «Terra di Guglielmo" a Palazzo Oliveri e il "Natale di Carta" nella biblioteca civica.