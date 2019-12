Bardonecchia, coinvolgente incontro al Palazzo delle Feste con Valentina Tomirotti

Il secondo appuntamento, della rassegna letteraria “Mountain Book. Leggere il quotidiano”, Libri di frontiera-La frontiera dei libri, organizzata dall’associazione torinese “Il BookPostino” in collaborazione con il Comune di Bardonecchia, programmata da novembre ad aprile nella Conca, ha avuto come protagonista Valentina Tomirotti, classe 1982, laureata in Scienze della Comunicazione, giornalista pubblicista, esperta, a vario titolo, in comunicazione, nota online come Pepitosa, recente protagonista di alcuni passaggi televisivi, , salita sabato 7 dicembre nella Conca per presentare il suo libro dalla copertina rosa “Un altro (d)anno”, e per affrontare problematiche volte a superare le ancora troppe barriere, non solo fisiche, per chi, come lei, è in carrozzina sin dalla nascita a causa di una malattia genetica.

Come ha precisato l’autrice, di fronte ad un folto pubblico convenuto nella Sala Giolitti del Palazzo delle Feste, sollecitata da Sante Altizio, anima della Casa Editrice BookPostino “… non un’autobiografia, né un diario, né un calendario, ma dodici mesi che parlano di una vita vissuta comodamente seduta su quattro ruote, ma il racconto di dodici mesi lunghi trentasei anni...Anche se sono seduta, non sono affatto comoda”. Anzi”.

L’appuntamento letterario, inserito nella terza giornata del CinemAbility Film Fest, svoltosi dal 5 all’8 dicembre, festival cinematografico che ha portato sul grande schermo tematiche relative alla disabilità, ha fornito l’opportunità alla scrittrice, di presentare un suo recente progetto, maturato dopo diverse traversie per ottenere la patente automobilistica: “Pepitosa in Carrozza”. Una guida turistica che parla la lingua del luogo, svelando qualsiasi segreto che può trasformarsi in un ostacolo per chi vive su 4 ruote inserita in progetto sociale itinerante. Una guida, consultabile su epella.com, dedicata alla narrazione dei luoghi, valorizzando l’accessibilità per tutti: itinerari, servizi, trasporti, esercizi commerciali, ristoranti o cibo da consumarsi in strada, manifestazioni sportive ed eventi culturali. Al termine dell’incontro l’autrice si è sottoposta di buon grado alla tradizionale firma con dedica del suo libro, con a seguire l’apericena.

Il terzo appuntamento della rassegna letteraria Mountain Book, sempre ad ingresso libero, con protagonista Nicola Bolaffi, è previsto per le ore 18 di sabato 28 dicembre.