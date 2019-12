Il talento al femminile sale sul palco del Mirafiori motor village con TEDWoman

Torino risponde alla call mondiale TED e, anche grazie a oltre 60 volontari, si unisce a centinaia di città internazionali in un grande evento che connetterà milioni di persone in giro per il mondo. Da Palm Springs a Toronto, da Tokyo a Torino, quest’anno il filo conduttore degli interventi sarà BOLD+BRILLIANT: donne sorprendenti che, puntando sulle proprie esperienze e sugli straordinari risultati raggiunti, mostreranno il lato più fiero e brillante del genere femminile.

A Torino Sabato 14 Dicembre 4 straordinarie donne italiane si alterneranno a 6 talk internazionali in arrivo direttamente dal TEDWomen di Palm Springs sul palco del Mirafiori Motor Village.

Intelligenti, brillanti, audaci e coinvolgenti le 4 ospiti di TEDxTorino Women arrivano dal Piemonte, perché l’intento del direttore artistico di TEDxTorino, Enrico Gentina, è proprio quello di valorizzare le nostre eccellenze in rosa puntando su di loro gli occhi del mondo. Un intervento di massimo 10 minuti per raccontare, alle 300 persone in sala e a tutti coloro che seguiranno l’evento in streaming, dieci “idee che meritano di essere condivise” – “ideas worth spreading”, permettendo di guardare al presente ed al futuro attraverso una prospettiva diversa e del tutto femminile.

A salire sul palco di TEDxTorino non sono necessariamente persone famose, ma grandi donne che, ciascuna nel suo ambito, stanno cercando di cambiare il mondo:

Silvia De Francia è ricercatrice dell’Università degli Studi di Torino e da anni è impegnata nello studio della farmacologia di genere. Medicine, posologie, cure sono diverse per uomini e donne? Lo sapevate?

Paola Giacomini è una viaggatrice seriale, una sognatrice alla quale un colpo di fulmine ha cambiato la prospettiva. Dalla Turchia alla Mongolia, dalla Sacra di San Michele a Santiago de Compostela, la pace si costruisce passo passo.

Francesca Paini è una donna con una grandissima passione per la cooperazione e lo sviluppo locale: da sempre si occupa di welfare e da alcuni anni anche di comunicazione in case editrici cooperative e periodici nonprofit. A TEDxTorino Women parla della Costituzione del Futuro in quanto bisogno del presente: perché certe volte per capire l'oggi bisogna immaginare il domani.

In un momento in cui la salvaguardia del pianeta è un tema cruciale in tutto il mondo una torinese che su questi temi lavora da anni, Emanuela Barbano, ci offre un particolare punto di vista e ci racconta le soluzioni.

Per questo appuntamento internazionale TEDxTorino ha scelto il Mirafiori Motor Village, il più grande flagship store del Gruppo FCA in Europa. Concepito e inaugurato nel 2006 come spazio polivalente, da sempre il Mirafiori Motor Village è un punto di riferimento nella vita culturale della città e porta avanti il suo impegno culturale in un’ottica di costante dialogo con il territorio torinese e con gli eventi che vi si svolgono.