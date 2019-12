Limone Piemonte loves Andy Warhol: dal 7 dicembre al 15 marzo in esposizione la mostra al Grand Palais Excelsior

La cultura come strumento per la valorizzazione e promozione del territorio: una formula che a Limone ha fatto centro con la mostra dedicata ad alcune opere di Andy Warhol “padre della pop art”.

Dal 7 dicembre al 15 marzo nella prestigiosa location del Grand Palais Excelsior in via Roma, 11 a Limone Piemonte sarà esposta la mostra patrocinata dalla Regione Piemonte e dal Comune di Limone Piemonte e curata dall'Associazione Ego Bianchi di Cuneo nella persona di Fabrizio Quiriti come Presidente e da Piero Senesi dell'Associazione Culturale l'Onda di Savigliano.

“Questa mostra ha un significato importante per il paese: quello di offrire anche cultura oltre al turismo della neve. Un momento culturale per chi viene a Limone come visitatore: una mostra di alto livello, con il maestro della pop art. E' stato pubblicato un libro bilingue, in italiano e francese, di 200 pagine, illustrate a colori” commenta Fabrizio Quiriti. Il libro racchiude alcune delle immagini più rappresentative create da Andy Warhol, aneddoti e citazioni celebri dell'artista.

Entusiasta della mostra anche il primo cittadino di Limone Piemonte, Massimo Riberi:

“Ci siamo chiesti: perché fare una mostra? Perché arte e cultura sono indispensabili per lo sviluppo del nostro territorio. Per questo motivo abbiamo voluto organizzare una serie di eventi tra cui la mostra di questo straordinario personaggio. Crediamo fortemente che la cultura sia un veicolo di promozione del territorio. Ci siamo affidati a due associazioni molto importanti: l'Associazione Ego Bianchi di Cuneo nella persona di Fabrizio Quiriti come Presidente e l'Associazione Culturale l'Onda di Savigliano nella persona di Piero Senesi. Ringrazio gli sponsor che ci hanno permesso di portare a termine la manifestazione, i nostri concittadini e gli amici turisti che ci hanno degnato anche quest'anno della loro presenza".

Questa mostra oltre al patrocinio della Regione e del Comune vanta una serie di sponsor che hanno permesso la realizzazione dell'evento: Bottero Ski, Banca di Caraglio, Bruna Rosso, Ristorante La Giara, Unione Montana Alpi Marittime, Egea, Aon assurance, Gino 60, Atl, Conitours, Ristorante Mac Miche, Edilmaco, Sep segnaletica stradale, Scuola di Sci di Limone, White ristorante e louge bar, Fiocco di Neve Relais e Spa, Riserva Bianca di Limone, Telegranda, Grand Palais Excelsior e F.A.I. Service S.Coop.