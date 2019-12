Approvata la quarta variazione al Bilancio di previsione 2019/2021 della Città di Torino

Approvata oggi dal Consiglio Comunale di Torino all’unanimità (23 voti favorevoli su 23 consiglieri presenti) la quarta variazione al Bilancio di previsione finanziario 2019/2021.

La deliberazione, illustrata in aula dall’assessore al Bilancio Sergio Rolando, prende atto di un aumento, in entrata, dei trasferimenti correnti correlati a spese per un importo di oltre 13,5 milioni di euro.

In particolare, sono aumentati i contributi del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per il Fondo povertà (Euro 6.240.800), del Ministero dell’Interno per progetti di sostegno sociale (Euro 960.000) e della Regione Piemonte e della Città Metropolitana per interventi socio-assistenziali (Euro 3.600.000) e per i servizi educativi (Euro 1.009.004) e dalle Fondazioni bancarie (Euro 1.800.000).

È inoltre prevista un’entrata di 38 milioni di euro derivante dell’alienazione diretta delle quote TRM, mentre non si procederà alla vendita di ulteriori azioni da parte di FCT.