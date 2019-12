Case Atc occupate abusivamente: “Numeri in calo”

“Le occupazioni abusive di case Atc sono in aumento? Il Piemonte era tra le regioni più virtuose: ora a che punto siamo?” Sono alcune delle domande che il consigliere dei Moderati Silvio Magliano ha rivolto all’assessore regionale alle Politiche della casa, Chiara Caucino oggi in consiglio regionale nell’ambito dei question time.

“Il trend delle occupazioni è in calo di alcune decine ogni anno e il fenomeno è contenuto in proporzione all’entità del patrimonio immobiliare - ha dichiarato l’assessore Caucino - A seguito dell’emissione della Direttiva dell’ex ministro dell’Interno del 19 dicembre 2018, siamo stati convocati da alcune Prefetture del territorio per verificare il fenomeno delle occupazioni abusive negli alloggi di edilizia sociale e sensibilizzare l’attenzione su questa situazione".