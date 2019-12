Un rosario di preghiera davanti al tribunale di Torino durante il processo a Salvini

“Sosterremo con la preghiera Matteo Salvini, i politici e tutte le persone che lavorano per il bene dell’Italia”. Lo avevano promesso, con tanto di volantino. E questa mattina si sono dati appuntamento davanti al Tribunale di Torino, in corso Vittorio Emanuele 130, per recitare il rosario a favore del leader della Lega, proprio mentre nelle aule si celebrava un'udienza del processo che vede Salvini (peraltro oggi assente) imputato per il reato di "vilipendio all'ordine giudiziario".

Una decina di persone, con tanto di crocefisso alto quasi due metri a dominare l'intera scena, mentre al microfono sono state recitare preghiere e invocazioni.





I fatti risalgono al 2016, quando a Collegno il leader della Lega pronunciò alcune frasi contro la magistratura, ritenute offensive dalla Procura torinese.

"Oggi non abbiamo mostrato i muscoli, ma vogliamo essere quella scintilla d'amore e di preghiera che potrà, se apriamo i cuori e diventiamo ora et labora, portare la nostra Italia a uscire fuori da questo momento di tribolazione e di povertà", ha detto una delle persone presenti.