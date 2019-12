Lo humour nero di Will Eno in scena al Teatro Baretti di Torino

Va in scena al Teatro Baretti di Torino Proprietà e atto (Title and Deed) di Will Eno, celebre drammaturgo del teatro minimale americano, già finalista Pulitzer per la sezione Teatro con Thom Pain nel 2005. Una pièce che riflette sull'esistenza e il valore del tempo della nostra vita come stato di esilio permanente.

Il testo inedito, diretto da Leonardo Lidi, si snoda attraverso lo scorrere di visioni intrise di ironia e sarcasmo, che parlano del nostro essere "senza dimora" in questo mondo. A dargli corpo e voce, Francesco Mandelli.

Aneddoti che divagano sull'impronta lasciata dalle parole nel vivere quotidiano, e sul senso della memoria e della solitudine.

"La drammaturgia di Proprietà e atto - spiega il regista - permette una riflessione sullo stato d’animo di chi si definisce extra, ex, strano, ed estraneo, dipingendo un agente alieno piombato sul palcoscenico per ricordarci la nostra inadeguatezza”.

INFO E BIGLIETTERIA

Intero 12€ - Ridotto 10€ (under25/over65)

Si accettano prenotazioni via mail all'indirizzo:

prenotazioni@<wbr></wbr>cineteatrobaretti.it

entro le 24 ore precedenti allo spettacolo.