Comital Lamalu ed Embraco, i lavoratori scrivono a Mattarella: "Presidente, mettete un freno alla prepotenza delle multinazionali"

"Egregio Presidente della Repubblica, egregio Presidente del Consiglio, siamo i lavoratori della Comital Lamalu di Volpiano".

§Dopo la doccia gelata di questa mattina, in occasione del tavolo sindacale organizzato presso l'assessorato regionale al Lavoro, non si arrendono i lavoratori delle due aziende che, dopo aver conosciuto il fallimento e aver atteso due bandi per trovare un nuovo compratore, ora temono di veder sfumare tutto a causa di alcune posizioni estremamente rigide prese dal gruppo cinese Dingsheng.

E proprio nel giorno in cui Sergio Mattarella è a Torino, ospite del Sermig, scrivono al presidente della Repubblica per chiedere una mano, un intervento, una presa di posizione su una vicenda che è un caso di scuola, perché sintetizza in sé tutti gli elementi che si trovano anche in altre situazioni dolorose come Embraco e non solo. Capitali stranieri che arrivano, prendono e infine se ne vanno. Oppure che si siedono al tavolo ponendo le proprie condizioni in una situazione che è di evidente debolezza per l'interlocutore, sia esso istituzionale o sindacale.

"Da molto tempo - si legge nella lettera - viviamo una situazione di difficoltà dovuta alla crisi che ha attraversato la nostra azienda e ancora oggi, seppur ci sia una proposta da parte di un gruppo cinese, non abbiamo trovato una soluzione. Vi scriviamo perché il nostro caso è paradigmatico di ciò che sta accadendo nel nostro Paese e di come le multinazionali si comportano nei confronti dei lavoratori. Nel nostro caso una soluzione ci sarebbe poiché la Dingsheng avrebbe la possibilità di prendere tutti i lavoratori, utilizzando per due anni gli ammortizzatori sociali e quindi avere tutto il tempo di implementare un piano industriale, che stando alle parole dei dirigenti, dovrebbe addirittura aumentare gli attuali occupati".