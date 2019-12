A Bardonecchia un weekend ricco di eventi natalizi

Due belle giornate soleggiate e non troppo fredde hanno favorito lo svolgimento, sabato 7 e domenica 8 dicembre, di serie di eventi itineranti lungo le vie del Borgo Vecchio e via Medail, organizzati da Estemporanea, compagnia teatrale torinese in collaborazione con il Comune di Bardonecchia e le due palestre locali, gioioso anticipo delle diverse manifestazioni in programma durante l’imminente periodo natalizio.

Molto apprezzate da residenti e turisti italiani e stranieri l’esibizione e la sfilata del “Corus in Fabula”, giovanissimi canterini, vestiti per l’occasione da elfi, pazientemente preparati dalla professoressa Tamara Bairo, l’albero di Natale eretto in alto dove via Callet confluisce in via Medail e la musica natalizia dal Santa Claus Street Band, gruppo musicale itinerante composto da cinque dinamici babbi natali, di rosso vestiti, immortalati e ripresi anche in diretta nazionale da molti passanti con i loro telefonini.

Notevole successo anche per gli equilibrismi di due trampoliere vestite anch’esse da elfo, il paziente lavoro di alcune truccabimbi e le rapide ed improvvise esibizioni delle giovani rappresentanti la palestre Medail 31 e Core Gym.