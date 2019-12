A Carmagnola “Riflessioni - Viaggio introspettivo alla ricerca della Sapienza”

Nel periodo natalizio, ogni anno il Comune di Carmagnola anima la città con eventi, mostre, mercati, iniziative e intrattenimenti vari per grandi e piccini, grazie al sostegno della BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura, con l’apporto della Pro Loco e di varie associazioni locali.



Per il 2019 l’Amministrazione Comunale ha deciso di dare seguito al percorso intrapreso due anni fa, continuando a mantenere il brand “Tracce di Luce” per il ricco cartellone di eventi ed iniziative in programma tra il 7 dicembre e il 6 gennaio 2020. Un percorso promozionale e culturale che ha il suo fulcro nelle luci di Natale e in diversi eventi nei quali luci e proiezioni sono protagonisti.



Tra le numerose iniziative, sabato 14 dicembre nella Chiesa di San Rocco (via Valobra 163) viene inaugurata “Riflessioni – Viaggio introspettivo alla ricerca della Sapienza”, un’installazione artistica multimediale che offre al visitatore un’esperienza unica di osservazione, ricerca, autocritica, e scoperta di sé stesso che sarà visitabile sino al 22 dicembre dalle ore 16.30 alle ore 18.00.

Nata da un progetto dell’Associazione Tirovi Umoto Research, “Riflessioni” propone un allestimento articolato in una moltitudine di specchi, nei quali riflettersi per cercare un contatto con il proprio “io”, singolare e profondo.



In questo viaggio emozionale i visitatori verranno sollecitati da performance musicali, letture di poesia e creazioni pittoriche, finalizzate a creare degli stimoli sensoriali, per far interagire ciascuno con il proprio universo interiore.

Le performance in programma sono le seguenti:

- sabato 14 dicembre “Claribell Reflective” di Matteo Dalmaso;

- domenica 15 “Riflessioni Bachiane” di Miguel Bravo;

- da lunedì 16 a giovedì 19 osservazioni musicali interattive intitolate “Silenti Riflessioni”;

- venerdì 20 “Reading La Lunga Strada” di Lawrence Ferlinghetti con letture di Luciano Roccia e musiche all’organo con Sergio Delmastro;

- sabato 21 “Live Painting” di Marco Sciarpa;

- domenica 22 “Riflessioni Canore Violoncellistiche su Lascia ch’io pianga” di G. F. Haendel a cura di Giulia Ghirardello.



L’Assessore alla Cultura Alessandro Cammarata, in merito a Riflessioni, precisa quando di seguito:

“Oltre alla finalità culturale specifica della mostra, il progetto intende pure valorizzare il patrimonio artistico e architettonico delle chiese carmagnolesi, proponendone la visita e la frequentazione attraverso iniziative culturali paticolarmente ricercate e ogni volta diverse.

I più attenti potranno inoltre osservare che, per pubblicizzare la mostra Riflessioni in programma presso la Chiesa di San Rocco, è stata volutamente utilizzata una elaborazione grafica molto fantasiosa, di una veduta interna della Chiesa di Sant’Agostino.

Per quest’ultima, in particolare, l’Assessorato alla Cultura e ai Lavori Pubblici ha di recente avviato una complessa attività di ricerca di finanziamenti presso istituzioni pubbliche e private, con l’obiettivo di realizzare quanto prima importanti interventi di restauro e risanamento conservativo, che restituiscano agli antichi splendori uno dei principali beni culturali e architettonici cittadini”.



Sabato 14 Dicembre son in programma altri due eventi.

Alle ore 16:30 nel Salone Antichi Bastioni ci sarà il concerto di natale del Betesda Gospel Music Ensemble, formazione composta da 20 voci accompagnate dalla Band della Chiesa Cristiana Evangelica di Via Rio Tercero che da anni trasmette con amore il messaggio del Vangelo attraverso la musica.

Alle ore 21 l’appuntamento è nella suggestiva cornice dell’Abbazia di Casanova con il Concerto di Natale del Coro Haendel di Trofarello a cura dell’Associazione Amici dell’Abbazia. Il Coro Haendel è stato fondato nel 1974 dal Maestro Luciano Turato, è diretto dal 1992 dal Maestro Gabriele Manassi e possiede un vasto repertorio natalizio.

Programma completo di “Tracce di Luce” in www.comune.carmagnola.to.it