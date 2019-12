A dicembre è tempo di laboratori al museo civico Garda di Ivrea

Le attività proposte dal Museo civico P.A. Garda di Ivrea si intensificano nel mese di dicembre, con tre laboratori che prendono ispirazione dall'arte e dal giornalismo ma che accolgono nello stesso tempo il richiamo dell'atmosfera natalizia.

Il primo dei tre incontri è previsto per sabato 14 dicembre alle ore 16, proponendo un'attività condotta dal costruttore di libri d'artista Roberto Zanello dal titolo ABASSATIRATURA.

Il laboratorio parte da alcuni spunti offerti dalla mostra Piccoli tasti, grandi firme, in particolare dagli scritti e dai disegni di Dino Buzzati.

I partecipanti al laboratorio potranno creare un originale foglio di giornale ispirato agli anni Settanta con un inserto artistico creato da loro stessi attraverso la tecnica dei libri neri.

Il laboratorio si rivolge a un pubblico di adulti e ragazzi a partire dai 16 anni.

E' gradita la prenotazione entro venerdì 13 dicembre ore 12 presso il museo Garda. Il costo è di 5 euro.

L’appuntamento di domenica 15 dicembre è fissato alle ore 15,30 e permetterà ai partecipanti di entrare nel fiabesco mondo di Coppelia, narrato con parole, musiche e passi di danza.

Coppelia, Svanilda, Coppelius e Franz sono i protagonisti di un viaggio tra i racconti fantastici di Ida Viviani e Luisa Bertino sulle note di grandi compositori del passato.

Le ballerine dell'Accademia di Danza e Spettacolo di Ivrea animeranno con momenti di danza il racconto di Coppelia. Le coreografie sono curate da Ottavia Capussella.

Il laboratorio si presenta come un viaggio lungo il quale protagonisti e pubblico si avvicinano ai temi della gestione delle emozioni, del rapporto con la tecnologia e delle relazioni umane.

Il laboratorio, consigliato per bambini dai 6 ai 10 anni, ha un costo di 5 euro. L'iscrizione è obbligatoria entro il 14 dicembre ore 18 presso il Museo.

Arriviamo così a sabato 21 dicembre, quando alle ore 16 si terrà un laboratorio artistico tenuto da Angela Ferrari.

Anche in questo caso faranno da sfondo all'attività i temi proposti dalla mostra Piccoli tasti, grandi firme. I partecipanti potranno infatti realizzare, sotto la guida dell'artista, un biglietto di auguri natalizio "olivettiano".

L'età minima consigliata per questo laboratorio è 6 anni, il costo è di 7 euro a bambino. Anche in questo caso la prenotazione è obbligatoria presso il museo.

Con i tre appuntamenti di dicembre dedicati a grandi e piccoli, il Museo offre un'ulteriore possibilità di visitare o rivedere la mostra Piccoli tasti, grandi firme che rimarrà allestita fino al 31 dicembre, e offre un appuntamento a tutti coloro che avranno piacere di scambiarsi gli auguri di Natale circondati da arte e occasioni di crescita e incontro.

I riferimenti per iscrizioni e prenotazioni sono i seguenti: Museo Civico P.A: Garda 0125 410512 – 0125 410 513da lun a ven 9.00 – 13.00 giovedì 14,30 – 18,30sabato 15.00 – 19.00musei@comune.ivrea.to.it