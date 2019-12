Moncalieri, i Verdi appoggiano il candidato sindaco del centrosinistra Paolo Montagna

I co-portavoce Regionali dei Verdi-Europa Verde Piemonte Tiziana Mossa e AlessandroPizzi, insieme all'Esecutivo Regionale, hanno deciso di appoggiare il candidato Sindaco di Moncalieri del Centrosinistra Paolo Montagna, in vista delle elezioni amministrative previste nella primavera del 2020.

''Crediamo in un percorso condiviso su tematiche Ambientali con impegni ed obiettivi precisi che seguiranno il massimo rispetto di un programma. I temi Ambientali, è evidente che rappresenteranno la maggiore sfida che ci si pone per guardare al futuro'', hanno spiegato in una nota. ''Per noi Verdi-Europa Verde Piemonte, dalle scelte e dai comportamenti di ogni singola persona dipende il sottile equilibrio tra uomo e ambiente necessario a salvaguardare la vita di tutti e la sopravvivenza delle prossime generazioni''.

''Il simbolo di Europa Verde crea ponti e non costruisce muri! Il nostro è un partito necessario, a raccogliere la sfida di soddisfare la domanda di ambientalismo che cresce nelle piazze d’Europa e non solo: unica, autentica, forza politica paneuropea, transnazionale'', conclude la nota.