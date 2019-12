Ok dalla Regione l'acquisto dei software di sottotitolazione per gli studenti sordi

“Sono molto soddisfatto per l’approvazione, nella seduta del Consiglio regionale di oggi, dell’ordine del giorno, collegato all’Assestamento di Bilancio, che ho presentato insieme al collega Marrone, che impegna la Giunta a prevedere uno stanziamento di risorse per acquistare nel 2020 il programma “Dragon NaturallySpeaking”, un software di sottotitolazione automatica per gli studenti sordi dell’Università di Torino e ad attivare un servizio di sottotitolazione delle sedute del Consiglio regionale” afferma il vicepresidente della Commissione Cultura del Consiglio regionale Daniele Valle.

“Abbiamo accolto alcune settimane fa l’appello di una studentessa sorda dell’Università di Torino che ha chiesto il riconoscimento della lingua dei segni anche a livello parlamentare e ha spiegato che le otto ore di interprete a lei assegnate dall’Università, purtroppo, non sono sufficienti a coprire quelle delle lezioni che deve seguire per laurearsi e ci siamo impegnati a rendere lo studio universitario e le Istituzioni accessibili a tutti” prosegue Valle.

“Con l’approvazione di questo atto di indirizzo è stato mantenuto un impegno nei confronti di tutti i ragazzi sordi ai quali le Istituzioni devono garantire il diritto allo studio e a potersi laureare negli stessi tempi dei loro colleghi” conclude Valle.