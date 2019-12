Dario Cucco (Clown Dado) va in pensione e festeggia portando in scena 100 artisti con disabilità

Dario Cucco è un operatore culturale che ha realizzato per la Città tantissimi iniziative per il sociale utilizzando le arti di strada come strumento per l’integrazione sociale e la promozione delle persone.

Clown Dado, tra una miriade di esperienze sociali e professionali, è per la Città di Torino il coordinatore del Gat (Gruppo Artistico Tecnico dedicato ai disabili), ha progettato e coordinato le attività circensi e pedagogiche per l’Associazione Il Muretto, è una delle anime del Festival Internazionale del Teatro di Strada di Torino, è animatore del progetto “Parada e i Ragazzi di Bucarest” insieme al Clown Miloud è il capocomico della compagnia “CLOWNDADO & FAMILY” che anima eventi per promuovere i progetti di un teatro sociale e di strada solidale.

Come ogni anno il G.A.T. (Gruppo Artistico Tecnico) chiude la stagione con il saggio finale, permettendo ai ragazzi artisti che frequentano i Laboratori Teatrali di esibirsi nelle arti che hanno assunto nel tempo.

Quest’anno la kermesse prevede il coinvolgimento degli utenti dei centri diurni per disabili della Città e avrà il sapore della festa per il congedo professionale di Dario Cucco.

Sarà uno spettacolo unico nel suo genere, un vero e proprio musical che vedrà in scena circa 100 artisti con disabilità.

Il gioco comico dello show traspare già dal titolo: “The Greatest Pensionman Show” andrà in scena Lunedì 16 dicembre 2019, presso il teatro “Crocetta” in Via Piazzi 25 alle 20,30, e sarà un musical liberamente ispirato dal famoso musical cinematografico “The Greatest Showman” che narra la storia del Circo Barnum.

Saranno proprio i ragazzi dei Centri ad interpretare gli strani personaggi protagonisti dello storico circo: dalla donna barbuta all’uomo lupo, dall’uomo più forte del mondo all’uomo tigre.

Le prove dello spettacolo sono iniziate nel mese di giugno e nel coinvolgimento e divertimento generale i ragazzi dei Cad hanno avuto l’opportunità di incontrarsi, conoscersi e condividere l’emozione della preparazione di un musical.

Lunedì 16 dicembre vivranno l’emozione di salire su un palco ed esibirsi di fronte ad una platea di 400 spettatori al Teatro Crocetta.

Per questo grande evento sono stati coinvolti i ragazzi artisti e gli operatori dei centri diurni della Città di Torino di via Carrera, ia De Marchi, via Pianezza e strada delle Cacce, Laboratorio Rabadan, Coop. Frassati, Cascina La Luna, il Riccio, Liberitutti, Valdocco ARTCAD e Villa Lauro.

I ragazzi del Cpia 3 di Strada Castello di Mirafiori.