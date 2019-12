Programmati da Anas interventi di manutenzione sulle strade del Torinese

Per consentire la manutenzione dell’impianto di illuminazione tramite sostituzione dei corpi illuminanti lungo gli svincoli del raccordo autostradale 10 “Torino-Caselle”, sabato 14 dicembre sarà attiva la chiusura delle rampe dello svincolo n. 3, di uscita e di ingresso sulla provinciale 460 lungo la carreggiata per Torino. La limitazione sarà attiva dalle 9:00 alle 17:00.

Per lavori di manutenzione periodica degli impianti tecnologici, la prossima settimana le gallerie ‘Cittadina’ e ‘Carle’, lungo le strade statali 705 e 705 dir “Collegamento Est-Ovest di Cuneo”, saranno chiuse al transito nel solo orario notturno compreso fra le ore 21 e le ore 6 del giorno successivo , con deviazione della circolazione lungo la rete viaria comunale.

