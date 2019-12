Un velo di tristezza a borgo Filadelfia: abbassano le serrande due negozi storici: la gelateria Paladino e la Gioielleria Rossi

Con la fine dell'anno arrivano due sorprese di certo non gradite, sotto l'albero di Natale del Borgo Filadelfia. E in particolare in piazza Galimberti, uno dei polmoni verdi della zona che si trova tra corso Unione Sovietica e la ferrovia. Si avviano infatti a chiudere i battenti due attività storiche della zona, molto conosciute dai residenti, ma anche da chi abita in quartieri più lontani.

Si tratta della gelateria Paladino e dell'orologeria Rossi, ironia della sorte "vicini di banco" in quella fetta di piazza che affaccia poco dopo il termine di via Tunisi, all'incrocio con via Rosario di Santa Fé. Due casi paradigmatici di un tessuto urbano che ormai sta cambiando pelle e che a volte non sopravvive alle accelerazioni impresse dal progresso e dai mutamenti che il terziario e il commercio stanno vivendo.

Ma insieme alle loro attività, le saracinesche si abbassano anche su un patrimonio di tradizione e di ricordi, come testimoniano anche i tanti messaggi che stanno affollando i social in queste ore. Da una parte clienti affezionati dell'orologeria, che per anni hanno portato i propri oggetti a riparare, dall'altra i frequentatori abituali della gelateria, che al suo interno ancora conservava un arredo e un'atmosfera davvero storica (al pari di molti altri locali del centro della città, per esempio), ma che oggi espone un cartello con scritto "chiuso per restauro". Erano anni in cui le grandi catene in franchising del gelato ancora non esistevano e c'era chi aveva coniato lo slogan de "Il gelato più buono di Torino", facendo rima con il cognome dei titolari, che si accingono a passare la mano. Di sicuro, venivano da ogni parte della città per assaggiare questo gelato. I lavori di restauro lasciano sperare almeno in un passaggio di testimone, ma senza dubbio è un capitolo che si chiude.



"Carissimi amici oggi nevica,come tante altre volte nel nostro amato Borgo,ma oggi vogliamo salutare con tanta tristezza e molto rimpianto due attività storiche del Borgo Filadelfia - recita il post affidato a Facebook dall'associazione che per molto tempo ha rappresentato il tessuto commerciale della zona -: l'Orologeria Gioielleria Rossi e la Gelateria Paladino". E il messaggio, subito corredato da like e commenti, mette in luce "con quanta dedizione il signor Renato e Alessandra, Andrea e sua moglie hanno lavorato. Oggi piazza Galimberti è un po' più sola, più povera". E conclude: "Non vi dimenticheremo, i nostri negozi di prossimità fanno parte della nostra storia e della nostra vita".

E il riferimento a Piazza Galimberti non è campato in aria: da quando sono stati spostati i Mercati Generali, infatti, la zona ha sicuramente perso in attrattiva e in presenze, anche se ora le speranze di rilancio risiedono nei lavori che stanno interessando le vecchie arcate e che promettono un nuovo futuro.

Qualche timore in più, invece, arriva da altri lavori: quelli in corso dove una volta sorgeva un grosso salone di automobili e dove ora sono entrate in azione le ruspe, per poi ricostruire. Il pensiero di tutti è andato alla grande distribuzione. E tra i piccoli negozi di vicinato corre più di un brivido lungo la schiena.