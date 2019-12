Orologi Fossil, ecco perché conviene sceglierli

Gli orologi prodotti da Fossil sono disponibili in tantissime varianti, pensati sia per uomo che per donna.

Così come i modelli più datati, anche gli ultimi modelli di orologi Fossil si rivelano particolarmente belli a vedersi e di grande qualità.

Il brand Fossil

Fossil è un marchio celebre, conosciuto soprattutto per la sua anima vintage e i rimandi frequenti agli anni cinquanta e sessanta dei suoi orologi. Anche queste sue peculiarità consentono all’azienda titolare del brand di proporre prodotti davvero originali e molto suggestivi, nei quali si alternano colori, materiali e forme differenti.

La Fossil Group nasce nel 1984 in Texas, ma sin dalla sua fondazione aspira a spostarsi in Svizzera, la terra per eccellenza dei segnatempo di precisione. E quindi, dopo aver acquisito varie compagnie, riesce nell'intento.

In seguito, per allargare ulteriormente l'offerta ai clienti, l'azienda stila anche degli accordi con altri brand di fama mondiale, per realizzare orologi da polso con tali marchi.

La società degli orologi Fossil si lascia infatti apprezzare per quanto produce, e non è un caso se al giorno d'oggi rientra tra le principali compagnie nel mondo per la realizzazione di orologi e gioielli.

Caratteristiche degli orologi a marchio Fossil

Gli orologi Fossil, sia per uomo che per donna, si caratterizzano per essere disponibili in tantissime varianti differenti, che difficilmente passano inosservate.

Lo stile unico di questi prodotti da polso è accompagnato dalla scelta di materiali di grandissima qualità e dalla cura dei dettagli. Inoltre, sono anche oggetti molto resistenti.

Possono essere indossati in qualsiasi contesto del quotidiano, sia nelle occasioni formali che in quelle informali (a lavoro, nel tempo libero, ecc.). Si caratterizzano per essere adatti a tutti coloro che non vogliono mai rinunciare ad avere uno stile impeccabile.

È possibile trovare modelli con richiami classici, modelli più sportivi, nonché smartwatch: questi ultimi consentono molteplici funzioni, rese possibili dall'ottimo sistema operativo Wear OS di Google, che dispone di tante app molto interessanti e utili.

Esempi di orologi a marchio Fossil per uomo

In merito ai modelli più recenti di orologi a marchio Fossil per uomo, si può ad esempio indicare Fossil Grant. Si tratta di un dispositivo analogico con cassa in acciaio inossidabile di 44 mm, e uno spessore di 11 mm. Il suo cinturino è in pelle naturale. Ne esistono diverse varianti di colorazioni, da scegliere a seconda dei gusti personali di ciascuno.

Anche Fossil Minimalist è degno di considerazione. È un modello analogico con cassa in acciaio inossidabile di 44 mm, e uno spessore di 8 mm. Il cinturino è in acciaio. Il colore di questo modello è argentato, con il quadrante nero.

I prodotti appena indicati sono soltanto alcuni tra i tantissimi tra cui poter scegliere.













Esempi di orologi a marchio Fossil per donna

Per quanto riguarda i modelli più recenti di orologi Fossil per donna, si può citare Fossil Jacqueline. È un dispositivo analogico disponibile in più colorazioni tra le quali poter scegliere. La cassa misura 33 mm e ha uno spessore di 5 mm. Il cinturino è in pelle naturale. Rappresenta un prodotto davvero molto affascinante ed elegante, venduto in una elegante confezione, come un vero gioiello.

Molto suggestivo è anche Fossil Georgia Small: si tratta di un orologio analogico che ricorda un braccialetto. Realizzato interamente in acciaio, il suo colore è il silver, anche per quanto riguarda il quadrante. La sua cassa è di 22 mm, con uno spessore di 8 mm.

Così come per gli orologi da uomo, i modelli femminili appena indicati sono soltanto degli esempi tra i tantissimi prodotti di questo brand tra cui è possibile scegliere.