Si completa il puzzle verso le Comunali: il centrosinistra sostiene Rossana Schillaci come nuova sindaca di Venaria Reale [FOTO]

Ad aprire la conferenza stampa è stato Elio Perotto, di Articolo Uno: "Questo è un momento importante per la vita politica di Venaria. Andremo alle elezioni dopo un momento difficile per la nostra città. Collegno e Grugliasco sono un esempio in questo senso. Non basta un buon programma, ma servono figure importanti, giovani e con tanta voglia di fare. Rossana è una grande professionista e sono sicuro che tutti insieme la porteremo alla carica di sindaca".

"Venaria in questo momento - esordisce Enrico Buemi, Segretario Regionale del Partito Socialista Italiano - è in difficoltà. Siamo in una fase in cui la mancanza di cultura istituzionale e la visione solidaristica che manca a tutti i livelli mettono il Paese in grande difficoltà. È ora di ripartire. Il PSI sostiene Rossana perché la ritiene capace e determinata. Bisogna affrontare questa fase con umiltà, ascoltare con competenza e affrontare con determinazione i problemi con la convinzione che siano risolvibili".

"Ci vuole entusiasmo - dichiara Mimmo Carretta, Segretario Provinciale del Partito Democratico - è questa la parola d'ordine. In ambito locale abbiamo già dimostrato tanto. Dobbiamo chiudere un cerchio. Tutto è partito da Venaria, con quella sconfitta che non ci ha fatto bene, ma che ci ha fatto crescere. Vogliamo essere alternativi alle destre e a chi ha messo in ginocchio questa città. Vogliamo essere contagiosi".

Sono passati esattamente quarant’anni dall’elezione del primo e unico sindaco donna: era il 1979 quando Gabriella Mortarotto fu chiamata ad amministrare Venaria.

"Non ho dubbi - dichiara l'ex sindaca, presente questa sera al Centro d'Incontro Comunale "Piero Bonino" - sono sicura che Rossana abbia tutte le carte in regola per poter essere un ottimo sindaco, attenta a quelle che sono le reali esigenze dei cittadini, pronta a scrivere, insieme a una squadra competente e preparata una nuova pagina per la città di Venaria Reale."