Meteo, dopo la neve su Torino e provincia arriva subito un miglioramento

Una perturbazione molto intensa è riuscita a portare la neve fino in pianura nonostante il blocco delle Alpi, ma durerà poco. Da domani impennata delle temperature in quota e per qualche giorno avremo alta pressione a mantenere stabile il tempo.

Domani aumento delle temperature soprattutto in quota e massime che si porteranno anche fino i 15/16 °C, per poi stabilizzarsi qualche grado in meno nei giorni seguenti. Minime attorno 0/2 °C in pianura. Cielo per lo più sereno domani, poi gradualmente la nuvolosità aumenterà per correnti in quota via via più umide e possibili nebbie al mattino. Venti assenti o deboli di direzione variabile a partire da domenica. Domani deboli meridionali.