I vigili urbani sequestrano slot illegali o troppo vicine a luoghi sensibili

Altri controlli degli Agenti di Polizia Municipale della Città di Torino per il rispetto della Legge Regionale sulla distanza delle slot-machine ai punti sensibili. Gli Agenti del II Comando Santa Rita/Mirafiori Nord e Sud sono intervenuti in un bar di via Gorizia e hanno proceduto al sequestro di 6 videogiochi (12.000 euro di sanzioni), gli Agenti del III Comando San Paolo/Cenisia/Pozzo Strada/Cit Turin/Borgata Lesna in un bar di corso Rosselli.

3 videogiochi (6000 euro di sanzioni) sono stati sequestrati dagli Agenti del IV Comando San Donato/Campidoglio/Parella in un bar di via San Donato: 3 videogiochi (6000 euro di sanzioni) da quelli del IX Comando Nizza Millefonti/Lingotto/Filadelfia in un bar di via Daneo: 4 videogiochi (8000 euro di sanzioni).