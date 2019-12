Incidente sulla tangenziale, una Punto rossa va a sbattere contro il guard rail e innesca un tamponamento con 5 auto coinvolte

Code e rallentamenti al traffico nel pomeriggio di oggi, sabato 14 dicembre, sulla tangenziale nord di Torino.

E' stato a causa di un tamponamento che ha coinvolto 6 veicoli tra lo svincolo di Collegno e quello per Bardonecchia, causando fino a 5 km di coda. Tutto è iniziato, verso le ore 15.30, con l'incidente di una Punto Rossa, il cui guidatore ha perso il controllo della vettura, andando a sbattere contro il guard rail.

A causa dell'inevitabile rallentamento, c'è stato subito dopo un secondo incidente, con un tamponamento a catena che ha coinvolto 5 auto sulla terza corsia. Un ragazzo di 20 anni, a bordo di una Ford Fiesta, è stato trasportato all'ospedale di Rivoli, ma le sue condizioni non sono gravi.

Per un'ora si è viaggiato solo sulla prima corsia, coj inevitabili rallentamenti al traffico, poi via via la situazione si è normalizzata, con il ritorno al pieno utilizzo di tutte le corsie.