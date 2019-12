La magia delle feste illumina Moncalieri

Anche a Moncalieri è iniziato il conto alla rovescia verso la festa più attesa. Da inizio mese le luminarie rendono particolare l’atmosfera in piazza Vittorio, via San Martino e nelle strade del centro, ma anche nelle borgate più periferiche.

Per valorizzare al meglio le bellezze della città, l’Amministrazione ha deciso di lanciare un contest per scattare la foto più bella della Moncalieri illuminata. L’appuntamento è per oggi, domenica 15 dicembre, dalle ore 18, momento in cui partirà il contest fotografico per le più belle immagini di Moncalieri illuminata a festa. Mercatini e niente auto aiuteranno gli amanti della fotografia. E l’assessore Ferrero invita a taggare le foto su Facebook con #moncalierisplende oppure pubblicarle su instagram.com/insta_moncalieri/

Intanto in città è attivo anche quest’anno “A Natale puoi’’, il Chrtistmas temporary shop di via Santa Croce 10, aperto dal mercoledì alla domenica (con orario 10-13 e 16-19), dove scegliere i regali che fanno bene, che la Città di Moncalieri ha deciso di mettere in campo per supportare l'associazionismo locale e le iniziative di solidarietà, promuovendo e favorendo la collaborazione tra le diverse realtà presenti sul territorio.



Sperimenta una nuova formula, diversa dal classico "mercatino natalizio equo e solidale", per promuovere le associazioni di volontariato territoriale che sostengono progetti di cooperazione internazionale nei paesi del Sud del mondo, sostenere i progetti di solidarietà per persone in difficoltà nella nostra comunità locale; promuovere sul territorio una cultura fatta di pace e azioni solidali.

Perché nessuna festa più del Natale significa coniugare festa e solidarietà.