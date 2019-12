La Questura precisa: ''Nessun 'esperimento sociale' nella curva Primavera dello stadio del Toro''

"Si è diffusa, soprattutto in rete, la notizia che la Questura di Torino, d'intesa con il Torino F.C., abbia inteso condurre un 'esperimento sociale' in curva Primavera dello stadio Grande Torino, mettendo a stretto contatto tifoserie ultras di opposte fazioni. Tale notizia è del tutto falsa". Lo precisa la Questura di Torino in merito alle polemiche sollevate dall'espressione "esperimento sociale" usata in conferenza stampa in occasione della recente operazione della Digos che ha eseguito 75 Daspo nei confronti di altrettanti ultrà del gruppo Torino Hooligans.

Quella espressione, sottolinea la Questura del capoluogo piemontese, è stata utilizzata "con esclusivo riferimento all'esperienza storica della curva Primavera la quale, da anni, ospita tifosi non ultras, anche di diverse squadre. Un esperimento senz'altro riuscito perché ha riavvicinato allo stadio il tifo corretto, rendendo le partite occasione di spettacolo e di unione". Per la Questura "tali affermazioni sono state correttamente recepite da quasi tutti gli esponenti dei mass media presenti in conferenza stampa. Chi, invece, ha voluto inventare una notizia per creare disinformazione ha inteso rivolgere il riferimento a una situazione inesistente".

"Non c'è nessun 'esperimento' che preveda la compresenza in curva Primavera di tifosi ultras appartenenti ad opposte fazioni - insiste la Questura del capoluogo piemontese - Gli incidenti occorsi in occasioni dell'incontro Torino-Inter sono addebitali principalmente, come dimostrato dall'attività della Digos, all'intenzione degli appartenenti al gruppo 'Torino Hooligans' di stabilire, all'interno della curva, logiche da formazione ultras''.

''Essendo stato, questo gruppo, messo in condizione, tramite 71 denunce e 75 DASPO, di non poter più presenziare agli incontri di calcio, il progetto di una curva Primavera che consenta ai tifosi non ultras, con differenti fedi calcistiche, di assistere insieme alle partite, per la Questura, deve proseguire".