Azimut celebra i suoi 50 anni

Dopo aver celebrato il 50esimo anniversario nelle più rinomate località mondiali, l’azienda di Paolo Vitelli ha scelto di dedicare ai suoi dipendenti e alla Città di Avigliana la festa conclusiva di questo fantastico anno ricco di traguardi. Un modo per rendere omaggio a chi ogni giorno contribuisce con passione, dedizione e impegno a fare dell’azienda il leader nella nautica mondiale.

Nello stesso giorno in cui le porte del cantiere si sono aperte ai lavoratori e ai loro familiari, è stata inaugurata una singolare installazione: un Azimut 43 fa bella mostra di sé alle porte della città di Avigliana, quale simbolo del legame tra territorio e azienda. D’ora in poi chi arriva ad Avigliana non potrà non notare l’originale e suggestiva installazione che è stata inaugurata ieri: uno yacht di 13,35 metri alle porte della città. Si tratta di un Azimut 43, storico modello del cantiere che celebra il rapporto con il territorio. Da decenni il cantiere e la città sono infatti uniti da un forte legame, un dare e avere costante, in cui ciascuno rappresenta una risorsa centrale e strategica per l’altro.

Circa duemila ospiti, tra dipendenti e familiari, sono stati accolti all’interno dell’azienda. Momento clou, dopo la cerimonia del taglio del nastro che ha inaugurato ufficialmente l’installazione, alla presenza delle principali autorità cittadine e dei vertici del cantiere, è stato quello che ha visto diventare protagonisti i dipendenti con la maggiore anzianità. Coloro che hanno maturato 25, 30 anni e oltre tre decenni di permanenza in azienda (in tutto 41 persone) sono stati festeggiati e premiati personalmente da Paolo Vitelli per il loro spiccato impegno e la loro fedeltà.

Il presidente del Gruppo Azimut|Benetti ha commentato: «Non potevamo scegliere un modo migliore per concludere quest’anno di festeggiamenti. Dopo aver celebrato il nostro anniversario durante i principali eventi nautici mondiali e in città di richiamo internazionale come New York o Dubai, abbiamo pensato al nostro cantiere di Avigliana perché è qui che c’è il cuore pulsante della nostra realtà. Speriamo di rappresentare un motivo di orgoglio per questa città e ci sentiamo parte integrante e fondamentale della storia e della realtà quotidiana di questo territorio. Abbiamo organizzato il family day per ringraziare tutti i lavoratori e per festeggiare con le loro famiglie questo straordinario percorso: è anche grazie al loro impegno che siamo diventati un leader di fama mondiale».

Alle parole del fondatore del cantiere fanno eco quelle del sindaco di Avigliana, Andrea Archinà: «Lo yacht che si può ammirare all’ingresso della città rappresenta un ottimo biglietto da visita e rende sicuramente l’idea di quanto originale e ricca di eccellenze possa essere Avigliana. Siamo onorati di avere sul nostro territorio un’azienda come Azimut|Benetti con la quale il Comune di Avigliana ha da tempo stabilito un rapporto di proficua collaborazione e un legame profondo. Legame che intendiamo coltivare ulteriormente nel tempo con altre iniziative che siamo certi contribuiranno a rendere sempre più attrattiva la nostra città».