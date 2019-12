La sesta edizione di Xmas Comics abbatte il muro delle 18.000 presenze

Si è chiusa domenica 15 dicembre sesta edizione di Xmas Comics&Games, la grande festa natalizia che ha visto il padiglione 3 di Lingotto Fiere animarsi con migliaia di cosplayer e stand con fumetti e manga, gadget, oggetti da collezione, accessori e costumi. Alle 17.00 di domenica 16 dicembre si registrano oltre 18.00 visitatori, rispetto i 17.650 del 2018.

Oltre 150 partecipanti alle sfilate Cosplay: i vincitori volano in Svizzera per le finali mondiali. Grandi protagonisti della festa a Lingotto Fiere sono stati i cosplayer, che per due giorni si sono alternati sul palco con esibizioni, sfilate competitive, karaoke e momenti di animazione grazie alla collaborazione della Cospa Family, di cui fa parte anche Massimo Barbera, campione mondiale di Cosplay nel 2013 in Giappone.

Sono stati oltre 150 i partecipanti della sfilata competitiva di domenica 15. I vincitori - un singolo e una coppia - rappresenteranno l’Italia alle finali mondiali del Deto Cosplay Crown, in programma dal 22 al 25 ottobre 2020 in Svizzera nel Théâtre du Crochetan di Monthey.

Molto apprezzato il workshop di sabato pomeriggio con il costume designer francese Naythero, specializzato in creazioni per l'industria cinematografica e dei videogames. Molto coinvolgente la Random Dance K-Pop di domenica mattina, che ha visto oltre 100 partecipanti scatenarsi con balli e coreografie - grazie al coordinamento dell'associazione TKC Torino-Korea Connection - sulle note delle canzoni pop coreane, la cui popolarità sta crescendo a dismisura in tutta Italia.

DZ edizioni dona opere di artisti in beneficenza a Casa Giglio. Apprezzabile l’iniziativa benefica di DZ edizioni a favore di Casa Giglio, associazione torinese che ospita gratuitamente nei suoi spazi undici famiglie – di cui dieci con difficoltà economiche e sociali – con bambini ricoverati all’Ospedale Infantile Regina Margherita e una famiglia in emergenza abitativa. Nei due giorni di fiera gli artisti della casa editrice hanno creato dal vivo delle opere sul tema della famiglia, che saranno poi devolute in beneficenza a Casa Giglio, che a sua volta potrà decidere di utilizzarle per abbellire la struttura o, in alternativa, di metterle all’asta per utilizzare poi il ricavato a favore del progetto.

Videogames: il vincitore del torneo di League of Legends andrà alla Milan Games Week. Xmas Comics & Games è stato il teatro di scena di una delle tappe di qualificazione dei campionati nazionali CVL – Champions Virtual League del celebre gioco sopratutto Call of Duty. Nella giornata di sabato 14 si sono svolte le qualificazioni, mentre domenica è andata in scena la finale su 40 postazioni Playstation 4 allestite nel padiglione 3. Il team vincitore parteciperà alla final a settembre 2020, alla Milan Games Week, dove potrà lottare per il montepremi in palio di ben 11.000€.