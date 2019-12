Droga nascosta nelle scatole dei giocattoli: arrestati due giovani fermati in piazza Bengasi

Avevano nascosto la droga nei vestiti e in delle scatole di giocattoli che tenevano in casa: per questo, due persone sono state arrestate e una terza denunciata dalle squadre Volanti della polizia, impegnate in vari controlli nella zona di Nizza-Millefonti.

Mercoledì scorso, intorno all’una di notte, alcuni giovani sono stati notati chiacchierare a bassa voce in piazza Bengasi. Gli agenti hanno quindi proceduto al controllo: si trattava di tre cittadini italiani, due ventenni e un diciannovenne. Da subito si sono mostrati insofferenti e nervosi, atteggiamento che ha insospettito i poliziotti.

Da un primo controllo è emerso un consistente quantitativo di denaro contante nel portafogli del diciannovenne, 1.100 euro, frutto, a suo dire, della vendita di panini come ambulante. I due ventenni sono invece stati trovati con 8 buste di piccole dimensioni contenente marijuana per un peso complessivo di circa 11 grammi e denaro contante per un totale di 75 euro.

Visto l’esito dei controlli, sono state perquisire le abitazioni dei tre ragazzi. Nell’appartamento del diciannovenne sono state trovate 2 buste contenenti marijuana, per un peso di 52gr totali; la prima confezione era nascosta tra due divani della camera da letto, la seconda coperta dagli indumenti presenti all’interno dell’armadio.Rinvenuti inoltre un bilancino occultato nel mobile porta televisore ed un rotolo di cellophane, per il confezionamento delle mono-dosi di sostanza stupefacente, sul mobile adiacente la camera del giovane.

Nel perquisire abitazione e garage di uno dei ventenni sono state rinvenute 32 bustine contenenti marijuana pronte per la vendita per un peso complessivo di 70 gr. Una parte di sostanza stupefacente era nascosta in una scatola di giocattoli, l’altra all’interno di uno zaino.

Perquisita anche la dimora del terzo giovane, dove non è stato trovato nulla. I due soggetti di 19 e 20 anni sono stati arrestati dagli agenti della Polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio, mentre il terzo denunciato.