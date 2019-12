Fondazione per l’architettura di Torino, Alessandra Siviero è la nuove presidente

Si è tenuta oggi la prima seduta del nuovo Consiglio di amministrazione della Fondazione per l’architettura / Torino con la scelta delle principali cariche: Alessandra Siviero sarà la presidente e Giulia Tosetto la vicepresidente. È la prima volta che una donna ricopre la carica di presidente.

Il Consiglio dell’Ordine ha deciso di dare un segnale di cambiamento, individuando per la composizione del Consiglio di Fondazione figure provenienti da ambiti professionali differenti, soggetti di alto profilo culturale, manageriale ed imprenditoriale che possano dare avvio a un nuovo corso nella gestione della Fondazione. 5 membri provenienti dalla società civile che si affiancheranno a 6 componenti del Consiglio dell’Ordine attuale.

Il Consiglio di Fondazione è così composto:

Alessandra Siviero, Presidente – Consigliere Ordine Architetti Torino

Giulia Tosetti, Vicepresidente – Responsabile dei progetti di arte visiva di Tosetti Value

Giuseppe Bergesio, Amministratore Delegato IrenEnergia

Cristina Coscia, Vicepresidente Ordine Architetti Torino

Oscar Farinetti, Imprenditore, fondatore di Eataly

Massimo Giuntoli, Presidente Ordine Architetti Torino

Erika Morbelli, Consigliere Ordine Architetti Torino

Giovanni Rosotto, Segretario Ordine Architetti Torino

Paolo Turati, Economista, docente presso SAA e UniTo, giornalista e saggista

Lamberto Vallarino Gancia, Imprenditore, presidente della Fondazione Teatro Stabile di Torino

Angioletta Voghera, Consigliere Ordine Architetti Torino

Resta in carica il direttore della Fondazione Eleonora Gerbotto.

Il nuovo Consiglio porterà avanti un diverso modello di Fondazione, finalizzato ad ampliare l’apertura al mercato, incrementando le sponsorizzazioni e diversificando i servizi per attirare denaro da restituire in attività culturali per gli architetti e i cittadini. Questa la ragione per cui si è scelto di inserire figure con profili a carattere manageriale e culturale. L’auspicio è che i nuovi componenti del Consiglio di Fondazione possano contribuire ad attirare risorse economiche con l’obiettivo di favorire nuove e interessanti opportunità di fare cultura e migliorare la qualità delle iniziative già fatte dall’Ordine.