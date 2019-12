Ice on Fire: il documentario di Leonardo Di Caprio sui cambiamenti climatici al Politecnico

I cambiamenti climatici distruggeranno la nostra civiltà o è possibile utilizzare le nuove tecnologie per invertire questo processo? A questa domanda cerca di rispondere "Ice on fire", il documentario prodotto per HBO dall’attore premio Oscar Leonardo DiCaprio, che sarà proiettato giovedì 19 dicembre 2019 alle 20.30 presso l’Aula Magna del Politecnico di Torino, nella versione doppiata in italiano.

Sarà presente in sala e introdurrà il professor Peter Wadhams, uno dei massimi esperti di ghiaccio marino e oceani polari, apparso nel documentario, attualmente Visiting Professor presso il Politecnico di Torino.

Il documentario realizzato per HBO è diretto da Leila Conners; narrato da Leonardo DiCaprio; produttori: Leonardo DiCaprio, Mathew Schmid e Leila Conners; produttori esecutivi: George DiCaprio, Roee Sharon Peled; fotografia: Harun Mehmedinovic. In Italia è andato in onda lo scorso luglio in prima visione assoluta su Sky Arte e su Sky Atlantic per il ciclo “Il racconto del reale” ed è disponibile su Sky on demand.

La proiezione è aperta al pubblico e gratuita. Per garantire il rispetto dei limiti di capienza della sala è richiesta la prenotazione tramite il modulo online presente a questo link.