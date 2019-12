Nella esclusiva cornice di Camera la celebrazione dei 100 anni di Virano

Nella esclusiva cornice di Camera, punto di riferimento della fotografia a Torino in via delle Rosine, è andato in scena l’indimenticabile evento che ha celebrato i 100 anni di storia di Virano.

Gioielleria torinese cui ormai sta stretta la definizione di semplice gioielleria: dai preziosi per i Savoia ai pezzi unici per i big del mondo imprenditoriale torinese, l’azienda ha firmato gli oggetti più eccezionali per una clientela di altissimo livello ma anche per molti tornesi “normali”, entrando così di diritto tra i marchi più storici e significativi della città. Una storia speciale, che rende Virano il più antico brand di Torino con la stessa proprietà.

L’evento è stata una serata di gala di alto livello, con aperitivo, live performance e dj-set: un evento culturale firmato dalla torinese Reveshow, attiva a Torino nell’organizzazione di eventi culturali e festival. La serata si è svolta su due fronti: da una parte l’esposizione delle splendide creazioni di Virano, negli spazi dello store Leica (che si trova dentro Camera), dall’altra le diverse sale che hanno ospitato l’aperitivo e una mostra fotografica. Un capolavoro completato dalla presenza, nei corridoi, di splendide modelle che durante tutta la serata hanno indossato gioielli esclusivi di Virano.

Ma non è tutto, a completare l’atmosfera da gran gala hanno contribuito anche ospiti di prestigio come lo chef stellato Marcello Trentini del Ristorante “Magorabin”, e sorprese come la performance della Zamaga Athletic Dancers, compagnia eclettica che lavora da anni, in Italia e all’estero, nel mondo del physical theatre, che ha proposto una perfomance site specific tra danza, acrobatica aerea, acrobatica a terra e sperimentazione dando un’ulteriore scarica di adrenalina alla festa di compleanno di Virano.