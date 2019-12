In Consiglio regionale nomine per i Cda di Ires ed Edisu

Il Consiglio regionale del Piemonte nella seduta odierna ha votato diverse nomine: in particolare ha designato 5 membri per il Consiglio di amministrazione dell’Istituto di ricerche economico e sociali, Ires, e 5 membri per il Cda dell’Ente per il diritto allo studio universitario, Edisu.

All’Edisu vanno: Alessandro Ciro Sciretti (presidente), Emanuele Ugazio e Michelangelo Toma. Altri 5 vanno all’Ires: Michele Rosboch, Mauro Durbano, Alessandro Carriero, Mario Viano, Gian Paolo Zanetta.

L’Assemblea, tra le altre nomine, ha pure votato le designazioni di 26 esperti che comporranno il Consiglio regionale di Sanità ed Assistenza (Coresa), il cui elenco completo con quello delle altre nomine, sarà diffuso nella giornata di domani.