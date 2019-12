Palissade alla Lavanderia a Vapore di Collegno

L’esito del progetto, in scena il 20 dicembre nell’ambito della serata Palissade a partire dalle ore 21 alla Lavanderia a Vapore di Collegno, è Notturna, una coreografia sul solstizio d’inverno, la notte più lunga dell’anno con in scena dodici giovani danzatori, sulle musiche di Vincenzo Lamagna.

Future Shadow di Attila Ronai con le musiche di Endre Schumicky riflette sulla società immersa nella velocità – la nostra – in cui le rapide risposte su Messenger e le emoji di Instagram hanno ormai soppiantato la comunicazione umana. Al centro 15 ballerini, che – al posto di essere banali “amici di Facebook” – si incontrano per la prima volta grazie a una creazione coreografica.

Biglietto unico a 5 euro. Prevendita: Infopiemonte - Via Garibaldi 2, Torino e tutti i punti di prevendita Vivaticket in Italia ON LINE: vivaticket.it. Biglietteria serale: in teatro, a partire da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.