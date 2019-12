Blitz contro i leader No Tav e di Askatasuna: 14 misure cautelari [VIDEO]

Nel medesimo contesto operativo sono state altresì eseguite dai poliziotti della DIGOS 16 perquisizioni delegate dall’Autorità Giudiziaria di Torino nei riguardi anche di alcuni militanti di Askatasuna denunciati in stato di libertà nel medesimo procedimento penale.

“Apprendiamo che questa mattina la DIGOS di Torino ha portato a termine un’operazione contro le frange violente dei contestatori alla Tav e del centro sociale Askatasuna" commenta Fabrizio Ricca. "Come istituzione vogliamo ringraziare la polizia e le forze dell’ordine per questo loro intervento - afferma l’assessore regionale alla Sicurezza -. I criminali si rassegnino, la Tav si farà nonostante i loro assalti violenti ai cantieri. Protestare è lecito ma la violenza contro la polizia e contro chi lavora nei cantieri della Tav va stroncata”.

"Il centro sociale Askatasuna va sgomberato subito. È un pericolo per la città". Non ha dubbi la parlamentare di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli intervenendo sull'operazione che all'alba di questa mattina ha portato a 14 misure cautelari nei confronti dei leader del centro sociale torinese. "Sono anni che denunciamo il pericolo rappresentato dall'estremismo di sinistra. Il centro sociale Askatasuna è un covo antagonista in cui si progettano attacchi contro le forze dell'ordine e i lavoratori del cantiere Tav. Alla luce anche di quest'ultima operazione, presenterò un'interrogazione al Ministro dell'Interno per chiederne lo sgombero immediato. Askatasuna ha goduto per troppo tempo di "coperture" da parte del Comune di Torino, ora è il momento di dire basta".