Coldiretti Piemonte: ''Sul florovivaismo misure per sostenere il verde Made in Piemonte”

“Il provvedimento si aggiunge alla proroga, inserita nel decreto milleproroghe, per il prossimo anno del bonus verde, due misure che aiutano il florovivaismo che è un settore di punta del Made in Italy e che in Piemonte genera una produzione lorda vendibile di oltre 130 milioni di euro di cui con più di 1100 imprese diffuse sul territorio, una superficie complessiva di 1300 ettari, una produzione di piante ornamentali di oltre 10 milioni ed un totale di circa 3500 addetti''.

''Proprio per tutelare e valorizzare il nostro patrimonio servono queste attenzioni, fondamentali per implementare l’attività delle nostre imprese, utili anche a stimolare gli acquisti di piante ed i lavori di realizzazione delle aree verdi private, qualificare le aree urbane ma anche a ridurre l’impatto degli inquinanti nelle città, obiettivo del Green New Deal del Governo”, affermano il presidente di Coldiretti Piemonte Roberto Moncalvo e il Delegato Confederale Bruno Rivarossa.