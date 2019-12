Fca - Psa: ora l'accordo è ufficiale, nasce un nuovo colosso nel panorama automotive

Lo aveva preannunciato John Elkann in occasione dell'evento per i dieci anni di Exor: accordo con Psa entro la fine dell'anno. E infatti, dopo giorni passati a rincorrere voci che fissavano nelle ultime giornate prima delle Feste il momento della firma, ecco l'ufficialità: Fca e il gruppo francese hanno raggiunto l'accordo per una fusione.

Un "matrimonio" che arriva dopo quello non andato a buon fine con Renault, ma che dà vita al quarto costruttore automobilistico al mondo in termini di volumi e il terzo in base al fatturato, con vendite annuali di 8,7 milioni di veicoli e ricavi congiunti di quasi 170 miliardi di euro. L'utile operativo è previsto in 11 miliardi. La governance del nuovo gruppo vedrà John Elkann alla presidenza e Carlos Tavares in qualità di CEO, e una maggioranza di consiglieri indipendenti. Degli 11 membri, 5 saranno nominati da FCA e cinque dal gruppo francese. Due membri saranno inoltre inclusi a rappresentare i lavoratori di Fca e di PSA. La fusione sarà alla pari: 50 e 50.