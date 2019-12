Giovedì di festa al canile: "Il 2020 sarà l'anno del gatto"

Giovedì 19 dicembre, a partire dalle ore 15, il Canile Rifugio di strada Cuorgné 139 sarà teatro di una Festa aperta a tutti i cittadini che vorranno visitare la struttura, incontrare i cani e i gatti ospiti. Alle ore 15 l’incontro “Segreti felini, Curiosità sui gatti che (forse) non conoscevi”, dialogo con Daniela Portaleone e Maria Vittoria Frezet.

A seguire, alle 16, taglio del panettone in compagnia dell’assessore Alberto Unia e del direttore del centro commerciale Parco Dora Emanuele Manca, con la distribuzione del Calendario 2020 ispirato dalla campagna “Adotta al Canile”.

Il Calendario si propone di ricordare l’importanza dell’adozione dei cani e gatti presenti nel Canile Rifugio della Città, di sensibilizzare tutti al rispetto del lavoro dei tanti volontari e di volere essere uno strumento per garantire ulteriore cibo per i gatti delle “nostre” colonie feline. Il “padroncino” dei tanti micini e gattoni, infatti, è la Città che attraverso gli operatori dell’Ufficio Tutela animali e in applicazione del Regolamento 320 è impegnata nell’individuare le migliori modalità per riconoscere agli animali “torinesi” il giusto benessere.

A questo fine, a coloro che sono interessati ad acquistare il Calendario 2020 si richiederà un contributo in cibo per gatti (secco o umido) per il valore che il vostro cuore riterrà più congruo, che consentirà così di contribuire all’alimentazione dei “nostri” gatti di colonia sostenendo così anche le gattare e i gattari torinesi.

Alberto Unia ed Emanuele Manca annunceranno in questa occasione che il 2020 è stato scelto come “Anno del Gatto” e illustreranno le iniziative previste dal programma. D’altronde, per l’oroscopo cinese, il 2020 sarà l’anno del Topo: potrebbe essere 365 giorni assai ghiotti per i gatti di Torino.