Edilizia sanitaria, Ravetti (Pd):"Grazie a noi presto investimenti per le Asl ed Aso di Cuneo, Alessandria, Ivrea e Asl TO4"

“Il nostro Gruppo ha ribadito, ancora una volta, in un atto di indirizzo approvato oggi in Consiglio regionale, la necessità di considerare il programma di investimenti in edilizia sanitaria l’obiettivo prioritario di questa legislatura. Si richiede una maggiore celerità e auspichiamo che non vi saranno mutamenti di strategia senza che l’Assemblea di Palazzo Lascaris venga coinvolta” afferma il Presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale Domenico Ravetti.

“E’ fondamentale una programmazione chiara che garantisca una prospettiva strategica di medio e lungo termine – prosegue il Presidente Ravetti – e, in questo quadro, grazie all’intervento del Partito Democratico verrà sottoposto con urgenza al Consiglio regionale un programma di investimenti in edilizia sanitaria che, affronti, in particolare, le problematiche relative alle Asl e ASO di Cuneo e Alessandria e Ivrea e territorio Asl TO4”.

“La delibera che prevedeva un programma di interventi in edilizia sanitaria predisposta, nella scorsa legislatura, dalla Giunta Chiamparino, aveva lo scopo di rinnovare un patrimonio sanitario in molti casi obsoleto e generatore di costi di gestione e manutenzione rilevanti. Questo provvedimento è stato uno degli atti di programmazione più importanti approvati dal Consiglio regionale nella scorsa legislatura e contiene progetti innovativi per la realizzazione di nuovi ospedali o strutture collegate a nosocomi preesistenti e per il rinnovo del parco tecnologico” conclude il Presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale Domenico Ravetti.